Фильм Андрея Кончаловского о расстреле рабочих из Новочеркасска выдвинули на «Оскар»
Картина «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на премию «Оскар». Фильм будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Картина «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на премию «Оскар». Фильм будет представлен в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
О выдвижении фильма «Дорогие товарищи!» на престижную кинопремию сообщил ТАСС глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Сам Андрей Кончаловский заявил, что для него «особенно дорого» признание его фильма коллегами, которые родились еще во времена СССР. «Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну», - отметил режиссер, слова которого приводит «Медуза».
При этом Кончаловский выразил сомнение в том, что заграничной аудитории этот фильм будет понятен.
Фильм «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле в 1962 году мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске, которые объявили забастовку из-за повышения цен. Власти СССР долгое время держали всю информацию об этом событии в секрете.