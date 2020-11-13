Депутат от «ЕР» Павел Крашенинников может стать главой Конституционного суда
Единоросс Павел Крашенинников стал одним из «отцов» обновленной Конституции, поэтому вполне может стать его главным толкователем, то есть председателем КС РФ
Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников («Единая Россия») может стать судьей Конституционного суда (КС) РФ, а в будущем – председателем суда.
Источник Znak.com сообщает, что Павел Крашенинников стал одним из «отцов» обновленной Конституции, поэтому вполне может стать его главным толкователем, то есть председателем КС РФ.
Между тем, ввести в Конституционный суд РФ нового судью будет непросто, поскольку в этом году численный состав судей сократили с 19 до 11 человек. Сейчас в КС работают 12 судей, включая председателя суда и заместителя председателя. Полномочия назначенных судей длятся бессрочно, но предельный возраст судьи в КС составляет 70 лет.
Председателю КС РФ Валерию Зорькину сейчас 77 лет, но на главу суда возрастной ценз не распространяется. В последний раз полномочия Зорькина продлевались до 2024 года, но он может уйти в отставку по собственному желанию.