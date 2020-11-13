В Петербурге разобрали стихийный мемориал в память о погибших от COVID-19 медиках
В Санкт-Петербурге рабочие разобрали на Малой Садовой улице стену памяти медицинских работников, которые скончались от коронавируса. Демонтаж стены памяти объяснили планами по организации постоянного мемориала
В Санкт-Петербурге рабочие разобрали на Малой Садовой улице стену памяти медицинских работников, которые скончались от коронавируса. Демонтаж стены памяти объяснили планами по организации постоянного мемориала напротив здания медуниверситета имени Павлова на Петроградской стороне.
Журналист Галина Артеменко сообщила порталу Znak.com, что рядом с университетом появится бронзовый ангел скульптора Романа Шустова, который умер от коронавируса в мае. Более ста портретов погибших медиков с забора на Малой Садовой передадут в музей политической истории.
Артеменко также рассказала, что во время разбора стены председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что официально в городе признаны пострадавшими от коронавируса «всего 38 врачей», а портретов больше потому, что это еще и медики из других городов и Ленинградской области.
Напомним, что еще в сентябре петербургские власти пытались разобрать стену памяти погибшим медикам, но в итоге отказались от своих планов из-за возмущения общественности. Уже в октябре губернатор Александр Беглов возложил цветы к «народному» мемориалу и назвал медиков героями.