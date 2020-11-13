Футболист Артем Дзюба тайно обратился к силовикам из-за слитого в интернет интимного видео
Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы из-за слитого в интернет его интимного видео
Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артем Дзюба неофициально обратился в правоохранительные органы из-за слитого в интернет его интимного видео.
«Фонтанка» сообщает, что футболист обратился к силовикам через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. По данным издания, незадолго до публикации интим-видео в интернете у Артема Дзюбы неизвестные требовали 5 млн рублей.
Футболист встретился с вымогателем, записал их беседу, но платить ему отказался. После этого личное видео известного спортсмена появилось в открытом доступе. Сейчас этим делом занимается центральный аппарат ФСБ.
Напомним, что из-за слитого в интернет интимного видео Артема Дзюбу не вызвали в национальную сборную, а в «Зените» его лишили капитанской повязки.