Роскомнадзор завел канал в Telegram после двухлетних попыток заблокировать мессенджер
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информционных техологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) завел собственный канал в Telegram после двухлетних попыток заблокировать этот мессенджер
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информционных техологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) завел собственный канал в Telegram после двухлетних попыток заблокировать этот мессенджер.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», - говорится в первом сообщении ведомства.
Напомним, что с 2018 года Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram на территории России по решению суда. Мессенджер попал в опалу из-за отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.
Все попытки РКН заблокировать Telegram не увенчались успехом – мессенджер оставался доступным для россиян.
В июне 2020 года Роскомнадзор объявил о разблокировке Telegram. Незадолго до этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram, отметив, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер наносят ущерб престижу государственной власти.