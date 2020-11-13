В Хакасии из-за пандемии приостановили оказание плановой медицинской помощи
В государственных учреждениях временно прекращается плановая стационарная и амбулаторная медицинская помощь, лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения
В республике Хакасия приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за пандемии коронавируса.
В республиканском Минздраве сообщили РИА Новости, что ограничение на оказание плановой медпомощи не распространяется на частные клиники. В государственных учреждениях временно прекращается плановая стационарная и амбулаторная медицинская помощь, лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения.
Чиновники из Минздрава заверили, что медики продолжат оказывать помощь в плановом порядке онкобольным, перенесшим инсульты пациентам, и другим гражданам, нуждающимся в неотложном лечении.
Напомним, ранее федеральный Минздрав направил в Хакасию своих специалистов для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Минобороны РФ развернет в республике полевой госпиталь для ковидных пациентов в связи с нехваткой мест в региональных больницах.