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13 ноября 2020, 12:55

В Хакасии из-за пандемии приостановили оказание плановой медицинской помощи

В государственных учреждениях временно прекращается плановая стационарная и амбулаторная медицинская помощь, лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения

В Хакасии из-за пандемии приостановили оказание плановой медицинской помощи
Фото: abakan.bezformata.com

В республике Хакасия приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за пандемии коронавируса.

В республиканском Минздраве сообщили РИА Новости, что ограничение на оказание плановой медпомощи не распространяется на частные клиники. В государственных учреждениях временно прекращается плановая стационарная и амбулаторная медицинская помощь, лечение в дневном стационаре, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения.

Чиновники из Минздрава заверили, что медики продолжат оказывать помощь в плановом порядке онкобольным, перенесшим инсульты пациентам, и другим гражданам, нуждающимся в неотложном лечении.

Напомним, ранее федеральный Минздрав направил в Хакасию своих специалистов для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом. Кроме того, Минобороны РФ развернет в республике полевой госпиталь для ковидных пациентов в связи с нехваткой мест в региональных больницах.

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