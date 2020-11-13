Двух чиновников из мэрии Сочи уволили за сокрытие своего имущества и доходов
Двух сотрудников мэрии Сочи уволили с госслужбы по результатам антикоррупционной проверки. Чиновники скрыли данные о своей недвижимости и банковских вкладах
Двух сотрудников мэрии Сочи уволили с госслужбы по результатам антикоррупционной проверки. Чиновники скрыли данные о своей недвижимости и банковских вкладах.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что двое сотрудников администрации Сочи в течение нескольких лет предоставляли недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Чиновники в нарушение антикоррупционного законодательства не задекларировали три земельных участка общей площадью один гектар, два жилых дома и две квартиры, доходы на сумму свыше 5,5 млн рублей и более 20 банковских вкладов.
Помимо этого, госслужащие скрыли информацию об участии своих супругов в коммерческих и некоммерческих организациях.
Чиновники, имена и должности которых не сообщаются, были уволены в связи с утратой доверия.