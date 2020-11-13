13 ноября 2020, 11:59
В аэропорту Новосибирска совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-124
Во время посадки от одного из двигателей «Руслана» отвалилась деталь, которая при ударе с высоты насквозь пробила крышу склада. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет
Фото: Telegram-канал Baza
В аэропорту Новосибирска грузовой самолет Ан-124 («Руслан») совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным Baza, самолет должен был отправиться с грузом в Вену, однако пилоты решили вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем. Также в лайнере отказала радиосвязь.
Командир воздушного судна запросил аварийную посадку. Уже во время посадки от одного из двигателей «Руслана» отвалилась деталь, которая насквозь пробила крышу склада. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
После посадки Ан-124 выкатился на 200 метров за пределы ВПП. После осмотра лайнера было установлено, что у него разрушены шасси и частично крылья.