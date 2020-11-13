Минздрав рекомендовал регионам лечить амбулаторных пациентов с COVID-19 с помощью телемедицины
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
Российский Минздрав рекомендовал регионам организовать лечение коронавирусных пациентов на дому с помощью телемедицины.
Так, ведомство рекомендует оказывать удаленную медицинскую помощь не только людям с подтвержденным COVID-19, но и россиянам с признаками или подтвержденными внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Медучреждения должны подготовить специальные помещения и оборудование, с помощью которых врачи будут проводить дистанционные консилиумы и консультации с пациентами в удаленном режиме.
В свою очередь Минздрав Ульяновской области уже объявил о создании до конца текущего месяца круглосуточного центра телемедицины для консультативной помощи пациентам с коронавирусом, состояние которых не требует лечения в стационаре. Такое решение было принято региональными властями в связи с высокой загруженностью больниц.
Консультации будут проводить студенты старших курсов медицинских факультетов высших учебных заведений, ординаторы, волонтеры-медики, специалисты среднего звена и регистраторы.