13 ноября 2020, 11:40
В России зарегистрировали еще 21 983 заразившихся коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 21 983 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 880 551 человек
Фото: ura.news
В России за прошедшие сутки выявили 21 983 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 880 551 человек.
Согласно данным, предоставленным оперштабом, от осложнений скончались 411 человек. Всего зарегистрировано 32 443 летальных случая.
В Москве по данным на утро 13 ноября выявлено 5 974 новых заражений COVID-19, в Московской области – 760, в Петербурге – 1 756, в Нижегородской области – 433, в Свердловской области – 321, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 330, в Воронежской области – 312, в Иркутской области – 261, в Архангельской области – 339.