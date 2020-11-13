В ФОМС сообщили, что в 13 регионах пациентам отказывали в проведении бесплатных онкологических исследований
Чиновники 13 российских регионов не организовали проведение молекулярно-генетических исследований для диагностики онкологических заболеваний за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)
Чиновники 13 российских регионов не организовали проведение молекулярно-генетических исследований для диагностики онкологических заболеваний за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Руководитель управления модернизации системы ОМС Ольга Царева сообщил, что из-за этого граждане с подозрением на онкозаболевания делали исследования за свой счет, хотя они могли бы проходить их бесплатно по ОМС. При этом, отметила Царева, пациентам назначалась таргетная терапия.
«У меня вопрос к врачам-онкологам, организаторам, можно ли так делать вообще. Очевидно, что нельзя. Либо там использовались какие-то анализы, полученные врачами из других источников. Возможно, люди их сделали платно, что странно при возможностях делать их бесплатно, за счет средств ОМС», - заявила представитель ФОМС, слова которой приводит «Медвестник».
Речь идет о таких регионах, как Ингушетия, Тыва, Чечня, Курганская область, Кемеровская область, Смоленская область и Магаданская область.
ФОМС намерен провести проверку, почему в этих регионах пациентам не проводили генетические исследования за счет средств фонда.