Губернатор Петербурга уволил главу горизбиркома после его награждения орденом Почета
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил председателя городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Это произошло спустя двое суток после награждения чиновника орденом Почета за «честную и открытую» работу комиссии
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил председателя городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Это произошло спустя двое суток после награждения чиновника орденом Почета за «честную и открытую» работу комиссии.
Виктора Миненко освободили от должности на основании его заявления о сложении полномочий по собственному желанию, сообщает «Интерфакс».
Напомним, губернатор Александр Беглов 11 ноября наградил главу петербургского избиркома орденом Почета «за большие заслуги перед государством». Данное награждение вызвало широкий общественный резонанс, а глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что «этого не может быть».
Напомним, что муниципальные выборы 2019 года в Петербурге были признаны самыми «грязными» и скандальными из-за самоуправства муниципальных избиркомов и бездействия городской комиссии. Руководство ЦИК РФ выразило Миненко недоверие и предложило ему уйти в отставку добровольно.