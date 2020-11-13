13 ноября 2020, 08:01
Представителя «Аэрофлота» в Великобритании арестовали по делу о госизмене
Дмитрия Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России спецслужбам Великобритании. При этом сотрудник «Аэрофлота» не имел доступа к государственной тайне
Лефортовский райсуд Москвы арестовал представителя государственной авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина по делу о государственной измене. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.
Дмитрия Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России спецслужбам Великобритании. При этом сотрудник «Аэрофлота» не имел доступа к государственной тайне, сообщает ТАСС.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что у них нет информации об аресте своего представителя в Великобритании. При этом неназванный сотрудник авиакомпании сообщил «Интерфаксу», что 11 ноября в московский офис перевозчика приходили сотрудники ФСБ и ОМОНа.