Сотрудница сгоревшего ТЦ «М5 Молл» в Рязани обвинила в пожаре подростков
Крупный пожар в рязанском торговом центре «М5 Молл» мог произойти по вине подростков, которые бросили в здании петарду. Такую версию выдвинула одна из сотрудниц ТЦ
Крупный пожар в рязанском торговом центре «М5 Молл» мог произойти по вине подростков, которые бросили в здании петарду. Такую версию выдвинула одна из сотрудниц ТЦ в беседе с порталом RZN.info.
Женщина также сообщила, что эвакуация посетителей была проведена сразу после начала возгорания, поэтому обошлось без погибших и пострадавших. Всего на момент возгорания в здании находилось около тысячи человек.
В экстренных службах Рязанской области считают, что причиной пожара в моле могло стать короткое замыкание или неисправность электрооборудования.
Пожар в ТЦ «М5 Молл» произошел вечером 12 ноября. Во время пожара у здания частично обрушились кровля и стены. По предварительным данным, очаг возгорания находился над батутным центром.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в связи с происшествием распорядился провести проверку всех торговых центров региона на соблюдение мер противопожарной безопасности.