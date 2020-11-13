13 ноября 2020, 07:43
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время селекторного совещания
Мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Пока информации о причинах задержания Ивана Кляйна нет. Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво»
В Томске сотрудники правоохранительных органов задержали главу городской администрации Ивана Кляйна.
Telegram-канал Mash сообщает, что мэра Томска силовики задержали прямо во время селекторного совещания в администрации города. Пока информации о причинах задержания Ивана Кляйна нет.
Региональные СМИ связывают задержание мэра с деятельностью компании «Томское пиво», которая принадлежит семье чиновника. До перехода на государственную службу Иван Кляйн был генеральным директором этой компании.