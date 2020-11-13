Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ
Правительство Москвы предусмотрело в проекте бюджета на 2021-2023 гг. финансирование в размере 3,6 млрд рублей строительства научно-технологического центра «Воробьевы горы» при МГУ.
Разработкой концепции центра занимался фонд «Иннопрактика», которым руководит предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова, сообщает «Дождь».
В 2021 году из указанных 3,6 млрд рублей будет выделено 3,2 млрд рублей на реализацию проекта. Власти заявили, что центр «Воробьевы горы» создается в целях сближения бизнеса и науки, а на его базе планируется развивать направления медицины и робототехники.
Катерина Тихонова является соучредителем фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), работающим совместно с Центром национального интеллектуального резерва МГУ под брендом «Иннопрактика». Выручка НИР за год превысила 500 млн рублей, а активы увеличились до 2 млрд рублей.