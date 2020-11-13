Власти Москвы рекомендовали фудкортам, кафе и магазинам ввести регистрацию посетителей по QR-кодам
Власти Москвы рекомендовали магазинам, фудкортам в торговых центрах и кафе быстрого питания ввести систему регистрации посетителей по QR-кодам. Такая система изначально вводилась для баров и ночных клубов
Власти Москвы рекомендовали магазинам, фудкортам в торговых центрах и кафе быстрого питания ввести систему регистрации посетителей по QR-кодам. Такая система изначально вводилась для баров и ночных клубов, но позже к ней добровольно присоединилась сеть ресторанов «Макдональдс».
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что система регистрации посетителей по QR-кодам «носит исключительно рекомендательных характер», также штрафовать за ее отсутствие заведения общепита не будут.
Напомним, что система QR-кодов в Москве была введена для посетителей ночных клубов, баров и ресторанов после полуночи. Однако с 13 ноября барам и другим развлекательным заведениям власти вообще запретили работать с полуночи до 6 утра, а ночные клубы было решено закрыть в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.