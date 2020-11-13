Хабаровские власти потратят 33 млн рублей на охрану врио губернатора Михаила Дегтярева
Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей
Правительство Хабаровского края потратит на охрану врио губернатора региона Михаила Дегтярева около 33 млн рублей. Оберегать чиновника будут сразу семь охранников.
Заявка на предоставление охранных услуг для врио главы Хабаровского края появилась на портале госзакупок. Согласно условиям госконтракта, в течение года «высшее должностное лицо региона» должны охранять семь человек 24 часа в сутки. В расчете на одного охранника защита г-на Дегтярева обойдется хабаровским налогоплательщикам в 4,7 млн рублей.
Охрана губернатора может использовать служебное оружие и электрошокеры, должна проверять помещения, где появляется Михаил Дегтярев, на предмет «отравляющих веществ и взрывных устройств». Контракт запрещает телохранителям чиновника отвлекаться от несения службы, вступать в разговоры с гражданами и принимать или передавать какие-либо предметы, сообщают «Открытые медиа».
Примечательно, что сразу после назначения Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края, его охраняли только два сотрудника Росгвардии. Теперь же чиновник решил усилить собственную безопасность, увеличив штат телохранителей до 7 человек. Сам врио губернатора объяснял это тем, что по «агентурной информации» ему поступают угрозы.
Напомним, что в Хабаровске в середины июля не прекращаются акции протеста с поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в убийствах. Участники протестов требуют вернуть им народно избранного губернатора, а Михаила Дегтярева «вернуть обратно в Москву».