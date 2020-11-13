Костромская уборщица, выигравшая выборы главы поселения, собралась в отставку
Уборщица Марина Удгодская, выигравшая осенью 2020 года выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, решила сложить полномочия
Уборщица Марина Удгодская, выигравшая осенью 2020 года выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, решила сложить полномочия. В отставку она решила уйти из-за того, что так и не дождалась помощи в управлении населенным пунктом.
«В должность-то Угодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением - не ее», - сообщил «Московскому комсомольцу» один из жителей Повалихино. Мужчина также рассказал, что совет депутатов уже утвердил отставку Удгодской.
Со слов мужчины, в Повалихино приезжал глава района Бахвалов вместе с чиновником из Костромы, которые заявили депутатам он заявил, что их решение об отставке Марины Удгодской «филькина грамота», а она должна проработать в должности главы поселения как минимум до марта 2021 года.
Напомним, уборщица из администрации Повалихино Марина Удгодская стала единственной соперницей тогдашнего главы поселения Николая Локтева на выборах. Удгодская позже рассказала журналистам, что Локтев сам попросил ее баллотироваться, чтобы выборы состоялись, а он одержал на них победу. Однако избиратели неожиданно для всех проголосовали за уборщицу.