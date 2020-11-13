Депутат Елена Драпеко выступила за введение уголовной ответственности за мат в общественных местах
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила ввести уголовное наказание за использование матерных слов в общественных местах.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат заявила, что лично она выступает за полный запрет ненормативной лексики в общественных местах.
«Там, где публичное пространство, не место ненормативной лексике. Это должно квалифицироваться как «хулиганство» [статья 213 УК РФ] или как «злостное хулиганство» в случае, если это намеренно в присутствии многих лиц и с оскорблениями в адрес этих лиц», - отметила Елена Драпеко.
Отметим, что сейчас использование матерных слов в общественном месте попадает под административную статью «Мелкое хулиганство» и наказывается штрафом в размере 1000 рублей или административным арестом на 15 суток.