Экс-губернатор Никита Белых попросил заменить ему оставшийся срок принудительными работами
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет по делу о коррупции, подал ходатайство о замене ему оставшегося срока заключения на принудительные работы
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет по делу о коррупции, подал ходатайство о замене ему оставшегося срока заключения на принудительные работы.
Адвокат экс-губернатора Андрей Горохов сообщил РИА Новости, что с учетом проведенного в СИЗО времени его подзащитный уже отсидел половину назначенного срока. В этой связи он просит смягчить ему приговор.
Ходатайство Никиты Белых будет рассматривать Скопинский районный суд Рязанской области (политик отбывает срок в рязанской колонии) 26 ноября.
Напомним, Никита Белых был задержан в 2016 году по обвинению в получении взятки. Президент Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. По версии следствия, Никита Белых получил от бизнесмена Юрия Судгаймера две взятки по 200 тысяч евро в обмен на покровительство двум принадлежащим ему компаниям НЛК и УК «Лесхоз».
В 2018 году суд приговорил Никиту Белых к 8 годам лишения свободы. Сам экс-губернатор своей вины не признал и назвал свое уголовное дело провокацией силовиков.