13 ноября 2020, 01:41
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу братьев Магомедовых
По версии Следственного комитета, бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций. В течение 6 лет братья похитили более 11 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Согласно заключению, братья Магомедовы и еще четыре фигуранта дела обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
По версии Следственного комитета, бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств и имущества коммерческих организаций. В течение 6 лет братья похитили более 11 млрд рублей.
По делу Магомедовых сторона обвинения заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемых ущерба в размере 5,8 млрд рублей.
Напомним, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с весны 2018 года. Своей вины бизнесмены не признают.