Основателя Baring Vostok Майкла Калви освободили из-под домашнего ареста
Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. После вмешательства ВС, всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. После вмешательства ВС, всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Обвиняемым запретили находиться в помещении банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро (ПКБ, компания Калви). Майклу Калви запретили выходить из дома ночью, а также обязали его своевременно приходить в суд, сообщает РИА Новости.
Основатель Baring Vostok заявил после заседания суда, что «очень рад своему освобождению», и собирается в ближайшее время выйти на работу.
Мера пресечения фигурантам дела Baring Vostok была изменена в ходе рассмотрения вопроса о продлении им срока ареста.
Напомним, Майкла Калви и руководителей Baring Vostok задержали в начале 2019 года в рамках дела, которое было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка «Восточный». Он утверждал, что ПКБ вместо возврата кредита на 2,5 млрд рублей передала банку акции стоимостью 600 тысяч рублей. В конце октября 2020 года стороны подписали мировое соглашение, по которому ПКБ заплатит «Восточному» 2,5 млрд рублей, а банк откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела. При этом дело о растрате Следственный комитет закрывать не стал.