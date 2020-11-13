В Санкт-Петербурге разработали суперточный тест на антитела к коронавирусу
Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Разработчики заявляют, что эта система не дает ложноположительных результатов
Резидент Особой экономической зоны в Санкт-Петербурге выпустил тест-систему на наличие суммарных антител к коронавирусу «SARS-CoV-2-CoronaPass». Разработчики заявляют, что эта система не дает ложноположительных результатов.
В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина сообщили, что «суперточная» тест-система на выявление антител к коронавирусу разработана консорциумом биотехнологических компаний «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и компанией «НекстГен».
В ходе клинических испытанийтест-система «SARS-CoV-2-CoronaPass» показала высокие результаты, а именно, отсутствие ложноположительных результатов - 100%, а чувствительность - 98,7% на выборке людей, которые переболели COVID-19. Кроме того, получить результат можно всего за 55 минут.
Представитель «Биопалитры» отметил, что тест на антитела «SARS-CoV-2-CoronaPass» по совокупности характеристик не имеет аналогов среди прочих российских и зарубежных производителей.
Тесты уже сейчас доступны к применению по всей России.