13 ноября 2020, 00:05
В Саратове студентам-медикам пообещали дать квартиры за работу на «скорой помощи»
В Саратове студентам-медикам пообещали служебное жилье, если они пойдут работать в «скорую помощь» в этом и следующем году. Такое обещание сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со старшекурсниками саратовских медвузов
Фото: 64.fair.ru
В Саратове студентам-медикам пообещали служебное жилье, если они пойдут работать в «скорую помощь» в этом и следующем году. Такое обещание сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со старшекурсниками саратовских медвузов.
По словам председателя нижней палаты парламента, в Саратове построят два дома: один рядом с подстанциями Ленинского и Кировского районов, а второй - в поселке Елшанка для подстанций других районов. Как только студенты устроятся в «скорую помощь», то сразу же получат жилье, сообщает «Комсомольская правда».
Володин также предложил руководству вуза заключить договор с губернатором, согласно которому сотрудники «скорой» после трех лет работы на станции должен получить право на льготное поступление в ординатуру.