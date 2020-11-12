Силовики пришли с обысками в комитет соцзащиты Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете заместителя председателя комитета соцзащиты правительства Ленинградской области Натальи Пшигоцкой. Следственные мероприятия также проходили в бухгалтерии ведомства
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете заместителя председателя комитета соцзащиты правительства Ленинградской области Натальи Пшигоцкой. Следственные мероприятия также проходили в бухгалтерии ведомства.
Портал 47news.ru сообщает, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о растрате, которое было возбужденного в марте текущего года в отношении 42-летней Светланы Мудровой. Она руководила Лодейнопольским специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов с 2012 по 2019 гг.
Согласно материалам дела, в мае 2017 года руководитель дома-интерната закупила 598 билетов стоимостью 1,6 млн рублей на постановку Мариинского театра «Дон Кихот». Однако никто из подопечных дома-интерната в театр не попал, а билеты приобретались для третьих лиц.