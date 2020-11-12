Россия возобновит авиасообщение с Кипром, который ввел карантин
Между тем, власти Кипра ввели 18-дневный карантин в Лимасоле и Пафосе. В рамках карантина с 12 ноября въезд в эти районы и выезд их них будут запрещены. Медицинских работников и учителей этот запрет не касается
Россия может возобновить авиационное сообщение с Кипром с 22 ноября. Об этом сообщается на странице посольства РФ в республике в соцсети Facebook.
Еженедельные пассажирские рейсы на Кипр будет выполнять «Аэрофлот». Первый запланирован на 09:50 22 ноября из московского аэропорта Шереметьево.
В посольстве сообщили, что авиарейсы будут выполняться по воскресеньям, а продажа билетов уже открыта на официальном сайте «Аэрофлота».
Между тем, власти Кипра ввели 18-дневный карантин в Лимасоле и Пафосе. В рамках карантина с 12 ноября въезд в эти районы и выезд их них будут запрещены. Медицинских работников и учителей этот запрет не касается.
С 20:00 до 5:00 по местному времени вводится комендантский час. Закрываются все лицеи, а богослужения будут проходить без присутствия верующих. Выходить на совместные прогулки и занятия спортом можно только по два человека. Музеи, салоны красоты, фитнес-центры и казино в районах временно закрываются.