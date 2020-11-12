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Общество
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Москва
12 ноября 2020, 16:26

Мэр Москвы сравнил новогодние ярмарки во время пандемии с «пиром во время чумы»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое решение отменить в этом году новогодние ярмарки и гуляния в связи с пандемией коронавируса. градоначальник отметил, что любые ограничения в Новый год «неприятны», но другого выхода нет

Мэр Москвы сравнил новогодние ярмарки во время пандемии с «пиром во время чумы»
Фото: photocentra.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал свое решение отменить в этом году новогодние ярмарки и гуляния в связи с пандемией коронавируса. градоначальник отметил, что любые ограничения в Новый год «неприятны», но другого выхода нет.

«В Новый год это, конечно, неприятно, когда есть какие то ограничения, но все-таки в первую очередь мы должны заботиться о жизни и здоровье людей», - заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр отметил, что власти украсят город к Новому году, а гражданам не будут запрещать гулять по улицам. Однако проведение ярмарок и других массовых мероприятий на фоне высокой заболеваемости коронавирусом будет выглядеть как «пир о время чумы».

Напомним, что в Московской области власти также решили отказаться от проведения народных гуляний и ярмарок на Новый год и Рождество.

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