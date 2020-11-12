12 ноября 2020, 15:47
В Карелии для детей построили копию фашистского концлагеря
В сюжете ГТРК «Карелия» сообщалось, что специально для детей была построена копия концлагеря, в котором «воспроизведут жизнь и быт малолетних узников финских лагерей»
В Карелии готовится к открытию «Бутафорский концлагерь» для детей. Объект располагается в деревне Ватнаволок Кондопожского района.
В сюжете ГТРК «Карелия» сообщалось, что специально для детей была построена копия концлагеря, в котором «воспроизведут жизнь и быт малолетних узников финских лагерей».
Первых посетителей «Бутафорский концлагерь» примет в декабре в рамках программы «Патриотические выходные».
Созданием «концлагеря» занимается фонд «Открытые возможности», который получил на свой проект президентский грант.