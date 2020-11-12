19-летняя дочь вице-губернатора Петербурга получила долю в фирме, поставляющей медоборудование в больницы
Полная тезка дочери вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова 19-летняя Анастасия Батанова стала владелицей компании «Макрус», которая занялась поставками медицинского оборудования в больницы Калининградской области
Полная тезка дочери вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова 19-летняя Анастасия Батанова стала владелицей компании «Макрус», которая занялась поставками медицинского оборудования в больницы Калининградской области. Примечательно, что Эдуард Батанов ранее работал в этом регионе и занимал должность вице-премьера.
Продажей медицинской техники госструктурам фирма «Макрус» заинтересовалась в 2018 году, но до середины 2019 года компания проигрывала на государственных аукционах Ленинградской области. Зато в Калининградской области фирме стало везти на господряды, сообщает «Новый Калининград».
С середины 2019 года «Макрус» получила контракты на 124 млн рублей, из них на 106 млн рублей - с медучреждениями Калининградской области. Большую часть контрактов фирма получила без проведения конкурса в качестве единственного поставщика. В результате начальная цена госконтрактов снижалась лишь «символически».
Анастасия Батанова стала владелицей 50% акций в «Маркусе» в марте 2020 года – в начале пандемии коронавируса, когда власти стали закупать для больниц дополнительное оборудование.
Заместитель главы антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов отметил, что в Санкт-Петербурге зарегистрирован только один человек по имени Анастасия Эдуардовна Батанова. Таким образом, совладелицей «Макруса» действительно является дочь вице-губернатора.
Гендиректор и совладелец компании «Макрус» Анатолий Исаев отказался обсуждать с журналистами своего 19-летнего бизнес-партнера, но отметил, что «надо же девочке чем-то заниматься». Бизнесмен также заверил, что стал получать господряды и до того, как половина компании оказалась в руках дочери высокопоставленного чиновника.
Также стало известно, что в октябре 2020 года Анастасия Батанова получила 25% в частном медцентре «Альянс-Тосно» под Санкт-Петербургом. Ранее долей такого размера владел предприниматель Игорь Исаев, предположительно отец гендиректора «Макруса».