Российские власти ввели «зеркальные» санкции против Франции и Германии
Москва ввела санкции против Франции и Германии в ответ на антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД России сообщил, что ответные ограничения затрагивают руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции
Москва ввела санкции против Франции и Германии в ответ на антироссийские санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ответные ограничения затрагивают руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.
Кто из европейских чиновников вошел в российский санкционный список, пока не сообщается.
Сергей Лавров также отметил, что у Москвы есть вопросы к германским властям по ситуации вокруг Алексея Навального.
Напомним, что немецкие военные вирусологи выявили в организме российского оппозиционера вещество из группы «Новичок». Позже данные сведения подтвердили специалисты Организации по запрещению химического оружия. Евросоюз в середине октября ввел персональные визовые и экономические санкции против главы ФСБ России Александра Бортникова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, двух заместителей министра обороны России Павла Попова и Алексея Криворучко, главы управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрея Ярина и полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.