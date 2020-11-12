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Общество
4 млрд оттенков коррупции
12 ноября 2020, 14:46

Bellingcat и The Insider сообщили о связи ГРУ с проектом Bonanza Media, который распространял фейки об авиакатастрофе на Донбассе

Главное разведывательное управление (ГРУ) Вооруженных сил России курировало медиа-проект Bonanza Media, который распространял фейковую информацию о крушении в Донецкой области малайзийского «Боинга», который был сбит с земли

Bellingcat и The Insider сообщили о связи ГРУ с проектом Bonanza Media, который распространял фейки об авиакатастрофе на Донбассе

Главное разведывательное управление (ГРУ) Вооруженных сил России курировало медиа-проект Bonanza Media, который распространял фейковую информацию о крушении в Донецкой области малайзийского «Боинга», который был сбит с земли.

В совместном расследовании Bellingcat и The Insider сообщается, что Bonanza Media позиционируется как проект, посвященный публикации «альтернативных версий» авиакатастрофы в Донецкой области. Проект был основан бывшей сотрудницей государственного телеканала Russia Today Яной Ерлашовой и голландским блогером Максом ван дер Верффом. Журналисты снимали фильмы о катастрофе, проводили пресс-конференции и публиковали серию «утечек» документов из архивов Объединенной следственной группы

Расследователи выяснили, что проект Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Для связи с Ерлашовой он купил телефонный аппарат, который зарегистрировал на имя несуществующей пожилой грузинской женщины. В расследовании утверждается, что это стандартная практика для офицеров ГРУ, которые хотят, чтобы их телефонные звонки е отслеживались. Журналисты присылали полковнику черновики статей, предназначенные для публикации на веб-сайте Bonanza Media, а также черновики рекламных материалов для мероприятий с участием Bonanza.

По данным Bellingcat и The Insider, разведчики из ГРУ организовали для Яны Ерлашовой и Макса ван дер Верфа поездку на Донбасс. Для этого Ерлашова отправляла Чебанову по почте фотографию своего паспорта и паспорта оператора RT Виталия Бирюкова, которые через помощника главы ГРУ Андрея Ильченко передали замглавы МИД ЛНР Анне Сороке. Съемки в Донбассе проходили в середине января 2020 года.

Напомним, что международная следственная группа считает Россию причастной к крушению малазийского «Боинга». По версии следствия, ЗРК «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, был доставлен ополченцам Донбасса из российской военной части. Позже этот зенитно-ракетный комплекс вернули обратно в Россию. Москва обвинения в свой адрес категорический отвергает.

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