На Кузбассе медики хотели отправить лечиться домой пациентку в коме
В Кемеровской области сотрудники госпиталя для коронавирусных пациентов хотели отправить лечиться домой 52-летнюю женщину, которая впала в кому после инсульта во время лечения от пневмонии
В Кемеровской области сотрудники госпиталя для коронавирусных пациентов хотели отправить лечиться домой 52-летнюю женщину, которая впала в кому после инсульта во время лечения от пневмонии.
Родственники пациентки сообщили в паблике «Инцидент Кемерово» в соцсети «Вконтакте», что женщина была госпитализирована с левосторонней пневмонией в конце октября. В колл-центре госпиталя родственникам сообщили, что пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, а 3 ноября сотрудники больницы уведомили семью о том, что пациентку выписывают.
Когда родственники приехали в госпиталь, то сотрудники выкатили на каталке пациентку, которая находилась без сознания. «Мы начали ругаться и возмущаться, что они вывезли просто живой труп, только он дышит. Ее забрали обратно. 6 ноября нам сообщили, что наша родственница в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации в коме», - рассказали кемеровчане.
Издание «Сибдепо» сообщает, что инцидент произошел в Кемеровской областной клинической больнице имени С.В. Беляева. Во время лечения от пневмонии пациентка перенесла инсульт и впала в кому. У нее диагностировано обширное кровоизлияние в мозг и отек мозга.