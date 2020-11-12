Председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко уйдет в отставку
Днем ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил Виктора Миненко орденом Почета за «четную и открытую» работу городского избирком
Председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом он сам сообщил порталу Znak.com.
Об отставке г-на Миненко должно быть объявлено на заседании ЦИКа 13 ноября. Тогда же будет известно имя нового главы петербургского избиркома.
Днем ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил Виктора Миненко орденом Почета за «четную и открытую» работу городского избиркома. Награждение состоялось после многочисленных скандалов на муниципальных выборах в северной столице, которые «грязными» признал даже Центризбирком.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова по поводу награждения Виктора Миненко, которому было выражено недоверие, заявила, что «этого не может быть».
«Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», - отметила Памфилова.