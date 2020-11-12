Власти Москвы потратят 82 млрд рублей на строительство больничных комплексов
Мэрия Москвы в 2021-2023 годах планирует потратить 82,2 млрд рублей на строительство больничных комплексов. Бюджетные средства будут направлены в качестве субсидии АНО «Развитие социальной инфраструктуры»
Мэрия Москвы в 2021-2023 годах планирует потратить 82,2 млрд рублей на строительство больничных комплексов. Бюджетные средства будут направлены в качестве субсидии АНО «Развитие социальной инфраструктуры», что позволит потратить их в обход конкурсных процедур. Раскрывать данные о подрядчиках также не потребуется.
«Открытые медиа» сообщают, что миллиард рублей будет направлен «на обеспечение текущей деятельности» общества, а основная часть выделенной суммы обозначена как «имущественный взнос Москвы».
В пояснительной записке к проекту бюджета Москвы говорится, что на выделенные средства АНО «РСИ» построит девять стационарных больничных комплексов на территории института им. Склифосовского, Боткинской больницы, больниц им. Филатова, Буянова и Жадкевича, а также инфекционный комплекс на территории первой городской больницы на Волоколамском шоссе, лечебно-диагностический корпус в центре им. Логинова, патологоанатомический корпус в больнице им. Ерамишанцева и многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира.
Отметим, что АНО «РСИ» в начале пандемии коронавируса выступало заказчиком стройки инфекционных корпусов в Новой Москве в обход конкурсных процедур. Эту организацию возглавляет Юрий Кондуров, которого связывают с бывшим вице-мэром Москвы, а теперь вице-премьером федерального правительства Маратом Хуснуллиным.