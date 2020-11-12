12 ноября 2020, 12:58
Экс-глава Минтранса Евгений Дитрих отказался от должности врио губернатора Белгородской области
Бывший глава Минтранса России Евгений Дитрих, отправленный в отставку 9 ноября, отказался от предложения стать врио губернатора Белгородской области. Ранее СМИ сообщали, что министр после ухода из правительства возглавит этот регион
Бывший глава Минтранса России Евгений Дитрих, отправленный в отставку 9 ноября, отказался от предложения стать врио губернатора Белгородской области. Ранее СМИ сообщали, что министр после ухода из правительства возглавит этот регион.
Источники РБК сообщили, что Кремль предложил Евгению Дитриху стать губернатором Белгородской области, однако он на это не согласился. Причины отказа не сообщаются.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку еще 17 сентября после 27 лет руководства регионом. Кремль так и не назначил нового главу области.