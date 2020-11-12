В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом медицинского работника, который был привит вакциной «Спутник V»
В России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом медицинского работника, который был привит российской вакциной «Спутник V». Такой случай произошел в Кемеровской области.
Замглавы регионального Минздрава Елена Зеленина сообщила, что после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины Центра имени Гамалеи у одного медика был выявлен COVID-19. При этом чиновница отметила, что вирус был выявлен на 5–6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным.
«Это может быть просто совпадение», - заявила Елена Зелеина, слова которой приводит портал A42.ru.
Ранее сообщалось о заражении коронавирусной инфекцией трех медиков в Алтайском крае, которым поставили прививку «Спутник V». В Минздраве объяснили этот факт тем, что у привитых не успели выработаться антитела.