Россия пригрозила выходом из Организации по запрещению химического оружия
Российские власти не исключили выхода из Организации по запрещению химического оружия, если она продолжит «штамповать решения по неугодным режимам»
Российские власти не исключили выхода из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если она продолжит «штамповать решения по неугодным режимам».
«Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать"», - заявил постпред России при ООН Василий Небензю, слова которого приводит РИА Новости.
В качестве самого вопиющего примера «штамповки решений» г-н Небензя привел обвинения против властей Сирии в применении химического оружия.
Напомним, что ранее специалисты ОЗХО подтвердили выводы немецких военных вирусологов о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок» (боевой яд, запрещенный к производству). На основании данных ОЗХО страны ЕС ввели санкции в отношении нескольких высокопоставленных россиян.
Российские власти версию об отравлении Алексея Навального категорически отвергают.