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Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
12 ноября 2020, 11:59

Минобороны предложило регионам помощь в борьбе с коронавирусом. Ведомство готово развернуть полевые госпитали

Минобороны направит в Хакасии медицинский отряд специального назначения для развертывания мобильного госпиталя на 100 мест

Минобороны предложило регионам помощь в борьбе с коронавирусом. Ведомство готово развернуть полевые госпитали

Минобороны направит в Хакасии медицинский отряд специального назначения для развертывания мобильного госпиталя на 100 мест. Ранее хакасские медики обратились к руководству страны с просьбой о помощи, сообщив о катастрофической нехватке мест в больницах для коронавирусных пациентов.

По данным ТАСС, в Хакасии будет работать около 200 военных медиков ЦВО, а в мобильном госпитале создадут отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лабораторию для ПЦР-диагностики. Палаты оснастят аппаратами ИВЛ, рентгенографии и ультразвуковой диагностики.

В оборонном ведомстве также сообщили, что готовы оказать аналогичную помощь и другим регионам со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Минобороны предлагает развернуть полевые госпитали для ковидных пациентов. Для этого губернаторам нужно только отправить заявку министру обороны Сергею Шойгу.

Портал Znak.com сообщает, что десятки регионов уже нуждаются в дополнительной помощи, однако в ходе опроса многие оперативные штабы отвергли необходимость в развертывании военных госпиталей.

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