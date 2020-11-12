Минобороны предложило регионам помощь в борьбе с коронавирусом. Ведомство готово развернуть полевые госпитали
Минобороны направит в Хакасии медицинский отряд специального назначения для развертывания мобильного госпиталя на 100 мест
Минобороны направит в Хакасии медицинский отряд специального назначения для развертывания мобильного госпиталя на 100 мест. Ранее хакасские медики обратились к руководству страны с просьбой о помощи, сообщив о катастрофической нехватке мест в больницах для коронавирусных пациентов.
По данным ТАСС, в Хакасии будет работать около 200 военных медиков ЦВО, а в мобильном госпитале создадут отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лабораторию для ПЦР-диагностики. Палаты оснастят аппаратами ИВЛ, рентгенографии и ультразвуковой диагностики.
В оборонном ведомстве также сообщили, что готовы оказать аналогичную помощь и другим регионам со сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Минобороны предлагает развернуть полевые госпитали для ковидных пациентов. Для этого губернаторам нужно только отправить заявку министру обороны Сергею Шойгу.
Портал Znak.com сообщает, что десятки регионов уже нуждаются в дополнительной помощи, однако в ходе опроса многие оперативные штабы отвергли необходимость в развертывании военных госпиталей.