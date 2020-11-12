Родственники фигурантов дела «Сети» сообщили о продолжающихся пытках обвиняемых
Близкие обвиняемых заявляют, что теперь сотрудники ФСБ, «чувствуя свою полную безнаказанность и вседозволенность», продолжают оказывать давление на молодых людей
Родственники фигурантов резонансного уголовного дела «Сети» (организация запрещена в России) обратились Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, главе СКР Александру Бастрыкину и директору ФСИН Александру Калашникову с жалобой на сотрудников ФСБ.
В заявлении родственников обвиняемых говорится, что в октябре 2020 года суд приговорил фигурантов дела «Сети» в «чудовищным» срокам от 6 до 18 лет, хотя никто из них своей вины не признал. Более того, обвиняемые заявляли о пытках и давлении, которое оказывалось на них сотрудниками УФСБ по Пензенской области, однако уполномоченные органы отказались проводить проверку, а записи с видеокамер СИЗО исчезли.
Близкие обвиняемых заявляют, что теперь сотрудники ФСБ, «чувствуя свою полную безнаказанность и вседозволенность», продолжают оказывать давление на молодых людей. Так, 9 ноября и 10 ноября 2020 года оперативники ведомства по имени Антон и Алексей пришли к осужденным Максиму Иванкину и Арману Сагынбаеву в пензенский следственный изолятор, где в отсутствие адвокатов требовали от них дать показания о несуществующей в действительности «московской ячейке» «Сети».
«Их всячески принуждали к самооговору, угрожая тем, что именно они, оперативные сотрудники, решают, где осужденные будут отбывать наказание. В случае отказа сотрудничать Сагынбаеву и Иванкину пообещали по прибытии в колонии «устроить невыносимые условия отбывания наказания»», - говорится в обращении.
«Мы, родители и жены осужденных, наученные горьким опытом, примерно представляем, что имеется в виду под этой фразой. После пережитых за последние три года нашими сыновьями и мужьями физических, очень страшных и унизительных издевательств в тюрьме, мы понимаем, что на зоне их могут просто убить. Сегодня мы абсолютно убеждены в том, что в учреждениях ФСИН они находятся в опасности», - заявили родственники осужденных, добавив, что во время следствия и после вынесения приговора силовики посещают фигурантов «с молчаливого согласия» сотрудников ФСИН «только лишь с одной целью – пытать».
В обращении также говорится, что пытки в России запрещены законом, но на примере дела «Сети» и других несправедливых уголовных дел они становятся повсеместной обыденной практикой и неотъемлемой частью работы силовиков.