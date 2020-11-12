12 ноября 2020, 10:59
Губернаторам поручили самим вводить карантинные ограничения в регионах, но не вредить экономике
Правительство поручило главам регионов в случае необходимости самостоятельно вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, но при этом не допускать негативных последствий для экономики
Фото: gazeta-efremov.ru
Правительство поручило главам регионов в случае необходимости самостоятельно вводить ограничения из-за пандемии коронавируса, но при этом не допускать негативных последствий для экономики.
Согласно этому поручению, губернаторы должны обеспечить надлежащий анализ эпидемиологической ситуации в своих регионах и на основе полученной информации принимать решения о необходимости новых мер, направленных на снижение заболеваемостиCOVID-19.
Главы регионов также должны взять под свой контроль вопросы, касающиеся обеспечения больниц и госпиталей лекарствами и средствами индивидуальной защиты от вирусов, а пациентов – медикаментами и койками.