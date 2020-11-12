12 ноября 2020, 10:53
В России коронавирусом заразились еще 21 608 человек и 439 человек скончались
В России за прошедшие сутки выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 1 858 568 человек, из которых 1 388 168 человек полностью излечились
Фото: Ura.ru
В России за прошедшие сутки выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 1 858 568 человек, из которых 1 388 168 человек полностью излечились.
По данным оперативного штаба, в больницах от осложнений скончались 439 человек. Всего умерло от коронавируса 32 032 человека.
В Москве зарегистрировано 5 997 новых заражений COVID-19, в Московской области – 729, в Петербурге – 1 667, в Нижегородской области – 421, в Свердловской области – 314, в Ростовской области – 305, в Красноярском крае – 329, в Воронежской области – 309, в Архангельской области – 340.