Власти пообещали дать гражданам возможность выбирать между российской и импортной вакциной от COVID-19
Российские власти пообещали не принуждать граждан к вакцинации от коронавируса отечественными препаратами. Россияне смогут сами решить какую прививку ставить, нашу или импортную
Российские власти пообещали не принуждать граждан к вакцинации от коронавируса отечественными препаратами. Россияне смогут сами решить какую прививку ставить, нашу или импортную.
Заместитель гендиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил «Интерфаксу», что власти «предпримут все необходимые меры» для того, чтобы у россиян была возможность привиться не только российской вакциной от коронавируса, но и заграничной. Горелов напомнил, что согласно российскому законодательству, у граждан есть право выбирать, какой вакциной им прививаться.
Эпидемиолог также отметил, что невозможно прививать одной и той же вакциной детей, взрослых, пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, поэтому препаратов должно быть много.
Напомним, что ранее российские власти объявили о начале в ближайшие недели массовой вакцинации населения от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V».