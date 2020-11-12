В МВД предложили разрешить 17-летним подросткам с правами садиться на руль
Министерство внутренних дел России может разрешить 17-летним подросткам управлять автомобилем, но только если с ними рядом будет находиться «водитель-наставник»
Министерство внутренних дел России может разрешить 17-летним подросткам управлять автомобилем, но только если с ними рядом будет находиться «водитель-наставник». Об этом говорится в подготовленном ведомством законопроекте, который вносит изменения в правила подготовки водителей.
В МВД пояснили, что 17-летние россияне по действующему законодательству могут сдать на права, однако управлять транспортным средством они могут только с 18 лет. В ведомстве отметили, что за этот год многие молодые люди теряют навыки вождения.
В этой связи полицейское руководство предлагает разрешить подросткам с правами управлять автомобилем, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B.
Помимо этого в МВД хотят запретить выдавать права автомобилистам, пойманным на вождении в пьяном виде, в течение года после лишения их водительских удостоверений.
Также законопроект вводит ограничения на пользование правами, полученными за границей. Сейчас ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, водители могут без прохождения регулярного медосвидетельствования раз в 10 лет. В МВД предлагают, что через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя. Водителям необходимо будет получить российские права.