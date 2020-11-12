12 ноября 2020, 07:32
Первый президент Бурятии Леонид Потапов скончался в возрасте 85 лет
Первый президент республики Бурятия Леонид Потапов скончался в возрасте 85 лет. Причина его смерти официально не называется, однако ряд СМИ сообщили, что ранее он был госпитализирован с коронавирусом
Первый президент республики Бурятия Леонид Потапов скончался в возрасте 85 лет. Причина его смерти официально не называется, однако ряд СМИ сообщили, что ранее он был госпитализирован с коронавирусом.
Леонид Потапов руководил Бурятией с 1994 по 2007 гг. Он выиграл губернаторские выборы в качестве кандидата от КПРФ, а затем два раза переизбирался на этот пост.
Действующий глава региона Алексей Цыденов выразил семье бывшего губернатора свои соболезнования по поводу утраты.