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12 ноября 2020, 04:16

Жена пресс-секретаря президента России зарегистрировала строительную компанию

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка зарегистрировала строительную компанию «Н-Айс». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является единственной собственницей и гендиректором этой компании

Жена пресс-секретаря президента России зарегистрировала строительную компанию

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка зарегистрировала строительную компанию «Н-Айс». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является единственной собственницей и гендиректором этой компании, а ее уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.

Фирма «Н-Айс» зарегистрирована в Москве по адресу Большая Якиманка, 22, в элитном жилом комплексе «Коперник». В этом же доме супруге высокопоставленного чиновника принадлежит 5-комнатная квартира площадью 180 кв.м.

Эту квартиру в 2009 году купила мать Татьяны Навки, а в 2012 году она подарила ее своей дочери. Стоимость одного квадратного метра в ЖК «Коперник» стоит около миллиона рублей, сообщают «Открытые медиа».

Согласно регистрационным документам, компания «Н-Айс» планирует вести деятельность в сфере строительства – непосредственно строительством жилых и нежилых зданий, а также арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью. Не исключено, что в скором времени фирма «Н-Айс» начнет получать государственные подряды.

Отметим, что недавно зарегистрированная строительная компания не единственный бизнес супруги официального представителя Кремля. В 2018 году Навка стала собственников доли в крымском производителе соли «Галит». В прошлом году государственный комитет по госрегистрации и кадастру Крыма уличил производственный кооператив «Галит» в незаконном использовании земельных участков на побережье Черного моря.

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