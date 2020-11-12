Жена пресс-секретаря президента России зарегистрировала строительную компанию
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка зарегистрировала строительную компанию «Н-Айс». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является единственной собственницей и гендиректором этой компании
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка зарегистрировала строительную компанию «Н-Айс». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является единственной собственницей и гендиректором этой компании, а ее уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.
Фирма «Н-Айс» зарегистрирована в Москве по адресу Большая Якиманка, 22, в элитном жилом комплексе «Коперник». В этом же доме супруге высокопоставленного чиновника принадлежит 5-комнатная квартира площадью 180 кв.м.
Эту квартиру в 2009 году купила мать Татьяны Навки, а в 2012 году она подарила ее своей дочери. Стоимость одного квадратного метра в ЖК «Коперник» стоит около миллиона рублей, сообщают «Открытые медиа».
Согласно регистрационным документам, компания «Н-Айс» планирует вести деятельность в сфере строительства – непосредственно строительством жилых и нежилых зданий, а также арендой, ремонтом машин, общественным питанием, общей врачебной практикой и спортивной деятельностью. Не исключено, что в скором времени фирма «Н-Айс» начнет получать государственные подряды.
Отметим, что недавно зарегистрированная строительная компания не единственный бизнес супруги официального представителя Кремля. В 2018 году Навка стала собственников доли в крымском производителе соли «Галит». В прошлом году государственный комитет по госрегистрации и кадастру Крыма уличил производственный кооператив «Галит» в незаконном использовании земельных участков на побережье Черного моря.