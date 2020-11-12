12 ноября 2020, 03:05
Студентов всех московских и петербургских вузов перевели на дистанционное обучение
Минобрнауки поручило перевести на дистанционный формат обучения все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Студенты будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года
Фото: newsae.ru
Минобрнауки поручило перевести на дистанционный формат обучения все подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Студенты будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года.
Высшим учебным заведениям из других городов ведомство рекомендовало также перейди на дистант в связи со второй волной коронавируса.
Руководство вузов Минобрнауки попросило принять меры дополнительной материальной поддержки студентов, которые получают государственную стипендию или учатся на платных отделениях.
При этом приказ министерства о переходе на удаленный формат обучения не распространяется на медицинские вузы. Студентов-медиков рекомендуется направить на практические занятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.