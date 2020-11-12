Главу петербургского избиркома наградили орденом Почета после скандалов на выборах
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о награждении председателя петербургского горизбиркома Виктора Миненко орденом Почета после многочисленных скандалов на выборах в северной столице
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о награждении председателя петербургского горизбиркома Виктора Миненко орденом Почета после многочисленных скандалов на выборах в северной столице.
«Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было», - заявила Элла Памфилова.
Глава ЦИК РФ отметила, что комиссия не подавала ходатайство о выражении благодарности Виктору Миненко, потому что это «было бы странно», ведь ему было выражено недоверие.
Главу петербургского избиркома наградил Орденом Почета губернатор северной столицы Александр Беглов. Глава города отметил «чистую и открытую» работу городского избиркома.