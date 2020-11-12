12 ноября 2020, 01:41
СКР возбудил уголовное дело по факту смерти миллиардера Дмитрия Босова
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти миллиардера из списка Forbes Дмитрия Босова. По официальной версии, совладелец «Востокугля» и «Сибантрацита» покончил с собой
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти миллиардера из списка Forbes Дмитрия Босова. По официальной версии, совладелец «Востокугля» и «Сибантрацита» покончил с собой.
Дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в следственных органах.
Миллиардер Дмитрий Босов, который занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, был найден мертвым 6 мая 2020 года в своем доме. По версии следствия, бизнесмен покончил с собой.
В материалах следствия говорилось, что тело Босова обнаружили его родственники. Рядом с ним лежал пистолет «Glock 19 gen 4».