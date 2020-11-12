Экс-министр Дмитрий Кобылкин может стать еще одним вице-спикером Госдумы
Бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, отправленный в отставку 9 ноября, может перейти на работу в Госдуму и занять должность вице-спикера. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники
Бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, отправленный в отставку 9 ноября, может перейти на работу в Госдуму и занять должность вице-спикера. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники.
Накануне Дмитрий Кобылкин был избран исполняющим обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Предполагается, что Кобылкин будет курировать кампанию партии власти по выборам в Госдуму.
Сам Дмитрий Кобылкин не подтвердил, но и не опроверг информацию о его переходе в Госдуму. «Я всего лишь простой российский инженер. Работаю вместе с партией [„Единая Россия“]», - отметил чиновник.
При этом источники в окружении бывшего министра заявили, что Кобылкин рассматривает Госдуму или Совет Федерации «последним из вариантов своей будущей карьеры».